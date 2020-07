Charlize Theron scherza su un futuro da wrestler

News





14/07/2020 |

Con The Old Guard, il Premio Oscar Charlize Theron ha mostrato diverse abilità nell'applicazione delle arti marziali. La cosa non è sfuggita ai più e neanche al wrestler della WWE Kofi Kingston che ha intrattenuto l'attrice in una simpatica video intervista.

La Theron, a riguardo, ha risposto: "Non ho un passato nelle arti marziali, ho sempre fatto danza e sono stata una ballerina per la prima parte della mia vita. E la disciplina della danza mi ricorda molto quella per le arti marziali, come applicazione".



Durante l'intervista Kofi Kingston ha anche chiesto alla Theron circa la possibilità di mettere in pratica queste sue qualità, in riferimento alle arti marziali, su un ring della WWE. Ipotesi accolta positivamente dall'attrice: "Quando e dove? Viviamo in una situazione di crisi e mi sembra una cosa fantastica. Mi farò prendere a calci nel sedere sul ring e sarà davvero divertente perché sono una semplice attrice. Ripeto, sarebbe tutto molto divertente".