The Old Guard: ecco la clip Nicky e Joe inguaribili romantici

News





14/07/2020 |

Netflix ha rilasciato online una clip di The Old Guard dove vediamo da vicino Nicky e Joe, i due personaggi interpretati da Luca Marinelli e Marwan Kenzari.



La pellicola, basata sulla serie a fumetti creata da Greg Rucka e dall'illustratore Leandro Fernández, ha un cast che comprende la protagonista Premio Oscar Charlize Theron, Matthias Schoenaerts e Kiki Layne. Inoltre sono presenti anche Harry Melling, Van Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor.



The Old Guard è sviluppato da Netflix e Skydance Pictures ed è diretto da Gina Prince-Bythewood. La sceneggiatura è stata scritta da Rucka.



La storia, pubblicata nel 2017, racconta di un vecchio soldato divenuto immortale senza una spiegazione effettiva. Nel film in primo piano ci sarà un gruppo di soldati che dovranno fare i conti con la presenza di un nuovo immortale.



Sinossi di The Old Guard:

Guidati da Andy (Charlize Theron), un gruppo segreto di mercenari con una misteriosa incapacità di morire combatte da secoli per proteggere il mondo. Ma dopo una missione vengono scoperti: ora tocca ad Andy, Nile (Kiki Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e Booker (Matthias Schoenaerts) eliminare la minaccia di chi vuole replicare e monetizzare il loro potere.