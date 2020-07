Gina Prince-Bythewood, la regista dirigerà The Woman King

News





15/07/2020 |

Gina Prince-Bythewood, regista di The Old Guard, film Netflix con protagonista Charlize Theron, è pronta per un nuovo progetto cinematografico. La Prince-Bythewood dirigerà infatti The Woman King, pellicola che vedrà protagonista l'attrice Premio Oscar Viola Davis.



Il film, basato su eventi realmente accaduti, sarà ambientato nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti nell'Africa del 18° e del 19° secolo. La storia racconta di Nanisca (Davis), generale dell'esercito composto da sole donne, e di sua figlia Nawi e della loro battaglia contro i francesi e contro le tribù vicine che violarono il loro onore, schiavizzando il loro popolo e minacciando di distruggere tutto ciò per cui hanno vissuto.



Cathy Schulman della Welle Entertainment, la Davis e Julius Tennon della JuVee Productions e Maria Bello della Jack Blue Productions saranno i produttori.



La sceneggiatura di The Woman King sarà scritta da Maria Bello e Dana Stevens.