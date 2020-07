Ben Stiller potrebbe dirigere il racconto di Stephen King dal titolo The Rat

News





15/07/2020 |

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato del nuovo progetto cinematografico che sarà tratto dalla raccolta di storie If It Bleeds realizzata da Stephen King. John Lee Hancock dirigerà infatti Il telefono del Signor Harrigan, uno dei racconti presenti all'interno di questo speciale libro di King.



Ma quello legato a Il telefono del Signor Harrigan non sarà l'unico progetto in cantiere. E' stato annunciato infatti che Ben Stiller ha opzionato il racconto conosciuto in Italia con il titolo Ratto e la star si occuperà di dirigerlo, produrlo e recitare al suo interno da protagonista



La storia di Ratto racconta di uno scrittore, Drew Larson, alle prese con il suo nuovo romanzo che stringe un rapporto con un topo parlante. Lo stesso animale offre all'uomo la possibilità di raggiungere il successo chiedendo in sacrifico uno dei suoi cari.



L'ultima pellicola diretta da Stiller è stata Zoolander 2. Recentemente ha realizzato alcuni degli episodi della serie Escape at Dannemora.