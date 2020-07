Le sorelle Soska dirigeranno il film horror Unseen

News





15/07/2020 |

Le gemelle Jen e Sylvia Soska, conosciute come sorelle Soska, sono state ingaggiate per scrivere, dirigere e produrre Unseen, pellicola che sarà basata sul mobile game BlindSide. Il progetto è in fase di sviluppo dopo che la Radar Pictures è riuscita ad assicurarsi i diritti del film, tratto da questo audiogame destinato ai non vedenti.



Jen e Sylvia Soska scriveranno la sceneggiatura, con la storia che racconterà di una coppia di Boston che si risveglierà senza vista all'interno di un mondo terrificante. Nel tentativo di ambientarsi a questa nuova realtà, i due proveranno a non impazzire e nel frattempo scopriranno una nuova specie per la quale la luce non è una priorità.



Michael Napoliello, Maria Frisk ed Alex Power saranno i produttori per conto della Radar.



Le sorelle Soska hanno commentato il progetto: "E' un film dell'orrore completamente diverso da tutti gli altri. Unseen porterà in vita la paura dell'ignoto, mettendo al centro della storia solo quello che si ascolta".