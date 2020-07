Scooby!: in rete i primi cinque minuti del film

News





15/07/2020 |

Grazie alla Warner Bros. Pictures siamo lieti di presentarvi i primi cinque minuti di Scooby!, live-action movie diretto da Tony Cervone. La pellicola ha un cast internazionale che comprende Kiersey Clemons nei panni di Dee Dee, Zac Efron in quelli di Fred, Will Forte è la voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy, Jason Isaacs è la voce del famigerato Dick Dastardly, Ken Jeong nel ruolo di Dynomutt, Tracy Morgan nel ruolo di Captain Caveman, Gina Rodriguez è la voce di Velma, Amanda Seyfried è Daphne, Mark Wahlberg è Blue Falcon e Frank Welker presta la voce a Scooby-Doo.



Il film è stato distribuito on demand dallo scorso 15 maggio.



Sinossi di Scooby!:

"SCOOBY!" ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.