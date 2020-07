Uncharted: iniziate le riprese del film. Tom Holland pubblica la prima foto dal set

News

15/07/2020 |

Una delle pellicole costrette a bloccarsi a causa del lockdown imposto dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è stata, l'adattamento cinematografico del famoso videogame. Il film, in pre-produzione da tempo, ha ora però riaperto i battenti come confermato dal protagonistache, tramite la sua pagina ufficiale Instagram, ha pubblicato anche la prima foto dal set.Il film sarà diretto dae vedrà protagonisti proprio Holland e. All'interno del cast troviamo ancheracconta la storia di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare. La trama del film non è stata svelata ma possiamo notare già una differenza rispetto al videogioco: il protagonista Nathan, infatti, nel videogame è un adulto mentre Holland, che lo interpreterà, è decisamente più giovane.La sceneggiatura è stata scritta dasi occuperanno della produzione con la Atlas Entertainment insieme ae Ari Arad della Arad Productions e alla Sony's PlayStation Productions. L'uscita è prevista per il 16 luglio 2021.