Mamma Ho Perso l'Aereo: novità riguardanti il cast del reboot

News





16/07/2020 |

Sta crescendo il cast del reboot di Mamma Ho Perso l'Aereo. All'interno della pellicola reciteranno anche Kenan Thompson, Ally Maki e Chris Parnell. Il trio in questione si unisce agli altri attori protagonisti già annunciati: Archie Yates, Rob Delaney ed Ellie Kemper. Inoltre prenderanno parte alla pellicola anche Aisling Bea, Pete Holmes, Timothy Simons e Mikey Day. Per quanto riguarda la storia, la sceneggiatura è stata scritta da Day e da Streeter Seidell.



La regia del nuovo Mamma Ho Perso l'Aereo, che verrà rilasciato sulla piattaforma Disney+, è stata affidata a Dan Mazer. La trama non è stata rilasciata dalla produzione.

Hutch Parker e Dan Wilson sono i produttori.