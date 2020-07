The Tigers Apprentice: Henry Golding presterà la voce alla tigre protagonista

News





16/07/2020 |

Henry Golding, la star di Crazy Rich Asians, presterà la voce al protagonista della pellicola di animazione The Tiger’s Apprentice. Il film sarà l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo per bambini di Lawrence Yep.



L'opera, la cui uscita è prevista per febbraio 2022, segnerà il debutto dietro la macchina da presa dell'animatore della Pixar Carlos Baena. La pellicola racconterà la storia di Tom, un ragazzo americano di origini cinesi, che scoprirà di essere il Guardiano dello Zodiaco cinese. Golding presterà la voce a Mr. Hu, una tigre parlante che prenderà sotto la sua ala protettiva Tom.



I produttori di The Tiger's Apprentice sono Jane Starz e Sandra Rabins mentre Raman Hui e Kane Lee sono i produttori esecutivi.



Golding lo scorso anno ha lavorato al film The Gentlmen e ha interpretato Snake Eyes in Snake Eyes: G.I. Joe Origins, lo spin-off del franchise.