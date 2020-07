Volevo Nascondermi dal 19 agosto torna nelle sale: ecco il trailer

News





16/07/2020 |

Con il nuovo trailer di Volevo Nascondermi, la 01Distribution ha annunciato che la pellicola tornerà nelle sale a partire dal 19 agosto. Il film vede protagonista Elio Germano, chiamato, in questa sua nuova avventura cinematografica, a calarsi nella parte del pittore Antonio Ligabue. La regia è di Giorgio Diritti.



Sinossi di Volevo Nascondermi:

Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. “El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato, diventa il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla sponda del Po. Quella di Ligabue è una “favola” in cui emerge la ricchezza della diversità e le sue opere si rivelano nel tempo un dono per l’intera collettività.