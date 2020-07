Wishbone: la serie tv per bambini diventerà un film

News





16/07/2020 |

La serie tv degli anni novanta Wishbone - Il Cane dei Sogni diventerà un film. Il live-action movie sarà sviluppato dal Premio Oscar Peter Farrelly che si occuperà della produzione.



Wishbone è una serie per bambini andata in onda negli anni novanta, creata da Rick Duffield e prodotta dalla Big Feats! Entertainment. Protagonista è un Jack Russell alle prese con mille e più avventure legate ai personaggi della storia e della letteratura.



Della sceneggiatura se ne occuperà Roy Parker con la Mattel Films che produrrà il tutto con Farrelly. Kevin McKeon e Robbie Brenner della Mattel Films sono i produttori esecutivi e supervisioneranno il progetto.



Per la Universal Pictures e la Mattel Films si tratta della prima collaborazione in assoluto.