Just Cause: Michael Dowse dirigerà l'adattamento del videogame

News





16/07/2020 |

Un altro videogioco è destinato ad essere trasformato in una pellicola. Stiamo parlando di Just Cause, prodotto sviluppato nel 2006 da Avalanche Studios e pubblicato dalla Eidos per diverse piattaforme. Il progetto, co-sviluppato dalla Constantin Film e dalla Prime Universe, sarà diretto da Michael Dowse, il regista che ha lavorato a Stuber - Autista d'assalto.



La sceneggiatura è stata scritta da Derek Kolstad con la produzione affidata a Robert Kulzer della Costantin Film, ad Adrian Askarieh della Prime Universe e da Kolstad.



La storia di questo videogame racconta di Rico Rodriguez, un agente segreto impegnato in una pericolosissima missione: fermare il gruppo di mercenari conosciuto con il nome The Black Hand.



Al momento non è stato annunciato il cast.