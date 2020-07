Work It: online il trailer italiano

News





16/07/2020 |

E' stato rilasciato da Netflix il primo trailer di Work It, la commedia musicale della regista Laura Terruso. Scritto da Alison Peck, il film vede protagonista Sabrina Carpenter. All'interno della pellicola recitano anche Liza Koshy, Keiynan Lonsdale, Drew Ray Tanner, Michelle Buteau e Jordan Fisher.

Netflix rilascerà il film sulla sua piattaforma streaming a partire dal 7 agosto.

Sinossi di Work It:

Per entrare al college dei suoi sogni, Quinn Ackerman deve sfoderare tutto il suo talento in una gara di danza, così mette insieme in tutta fretta un gruppo di ballo per battere la squadra più forte della scuola. Adesso deve solo imparare a... ballare!