Tony Kaye dirigerà il drama movie Civil

17/07/2020 |

Tony Kaye, regista del famoso film American History X, tornerà presto dietro la macchina da presa per la pellicola Civil. Il drama movie sarà ambientato in Alabama negli anni cinquanta, epoca nella quale nacquero diverse forme di protesta legate ai movimenti per i diritti civili degli afroamericani. Protagonisti della pellicola saranno due uomini dai diversi punti di vista che impareranno a conoscersi e comprendersi mentre intorno a loro regna il caos. Altri dettagli non sono stati rilasciati.



Austin Wright ed Adam Knox si sono occupati di scrivere la sceneggiatura. Tra i produttori troviamo lo stesso Kaye, Wright, Knox, Tina Treadwell, Dru Davis, Kim Coleman e Joshua Uduma.



Per quanto riguarda invece il cast, attualmente non sono stati annunciati nomi di attori e attrici.



Kaye ha diretto nel 2011 Detachment - Il distacco e recentemente è stato ingaggiato per dirigere Honorable Men.