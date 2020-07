I'm Thinking of Ending Things: ecco le prime foto del film

News





17/07/2020 |

A partire dal prossimo 4 settembre arriverà su Netflix I'm Thinking of Ending Things, il film di Charlie Kaufman scritto dallo stesso regista e basato sul romanzo di Iain Reid. La storia vede sotto i riflettori una coppia che intraprenderà un viaggio con lo scopo di far visita alla famiglia di lui. Durante il percorso Jake, questo il nome del ragazzo, deciderà di abbandonare la sua compagna per strada, lasciandola sola.



Per quanto riguarda i produttori troviamo Kaufman, Anthony Bregman e Stefanie Azpiazu della Likely Story.



All'interno della pellicola recitano Jesse Plemons, chiamato a calarsi nella parte di Jake, Toni Collette, la mamma di Jake, Jessie Buckley, la compagna del protagonista, e David Thewlis che invece sarà il papà di Jake.



Qui sotto trovate le prime immagini della pellicola rilasciate da Entertainment Weekly.