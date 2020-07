Possessor: ecco il red band teaser internazionale

News





17/07/2020 |

E' in rete, grazie alla NEON, il red band teaser trailer di Possessor, thriller sci-fi scritto e diretto da Brandon Cronenberg (figlio di David Cronenberg). Protagonista del film è Andrea Riseborough che interpreta una donna, di professione assassina, di nome Tasya Vos che, utilizzando una tecnologia in grado di penetrare il cervello umano, prende il controllo del corpo di altre persone con lo scopo di commettere omicidi. La sua missione prenderà una piega pericolosa quando si ritroverà intrappolata nella mente di un uomo in grado di trattenerla al suo interno.



Il cast di Possessor è composto anche da Rossif Sutherland, Tuppence Middleton, Sean Bean e Jennifer Jason Leigh.



La Riseborough ha interpretato recentemente il Detective Muldoon nell'horror movie The Grudge.