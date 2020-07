The Gray Man: Ryan Gosling e Chris Evans saranno i protagonisti del film Netflix

News





18/07/2020 |

Ryan Gosling e Chris Evans reciteranno insieme all'interno di The Gray Man, il thriller movie di Netflix che sarà diretto da Joe ed Anthony Russo. Per Evans si tratta di una nuova collaborazione con i registi che lo hanno diretto già in Avengers: Endgame e in Captain America: The Winter Soldier.



I Russo scriveranno anche la sceneggiatura, insieme a Christopher Markus e Stephen McFeely, e si occuperanno della produzione tramite la loro AGBO.



La storia racconta di un ex agente della CIA trasformatosi nel tempo in killer di professione ed un suo vecchio amico, divenuto ora il suo più acerrimo nemico. Il primo sarà interpretato da Gosling, il secondo da Evans.



Secondo quanto riportato, i Russo sarebbero convinti di creare una sorta di franchise in stile Jason Bourne, con la speranza dunque di poter creare nuovi capitoli con il passare del tempo.