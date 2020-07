Tyler Posey: la star di Teen Wolf reciterà in Brut Force

News





18/07/2020

Tyler Posey, la star della serie tv Teen Wolf, reciterà assieme a Lelia Symington, scelta come protagonista, nella pellicola Brut Force che segnerà il debutto dietro la macchina da presa della regista e sceneggiatrice Eve Symington.



Le riprese del film partiranno il prossimo autunno in California, con la storia che racconta di Sloane (Symington), una reporter che torna nella sua casa in California per investigare circa la precaria condizione lavorativa delle persone che lavorano nelle vigne, riuscendo così a scoprire una intricata tela di criminalità, corruzione ed omicidi.



Posey reciterà nella parte del compagno di Sloane. All'interno del film troviamo anche Vico Escorcia.



La produzione di Brut Force è affidata a Jordan Michaud-Scorza e Nikit Doshi.