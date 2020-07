The Secret: Dare To Dream: dal 31 luglio disponibile on demand

News





18/07/2020 |

La Lionsgate ha annunciato che The Secret: Dare To Dream, romantic drama della Roadside Attractions, sarà rilasciato on demand a partire dal prossimo 31 luglio. Il film vede protagonisti Katie Holmes e Josh Lucas.



Lo scorso marzo era stata annunciata l'uscita della pellicola per il 17 aprile scorso, data cancellata a causa della pandemia Covid-19.



The Secret: Dare To Dream è l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da Rhonda Byrne nel 2006 e sarà disponibile su alcune piattaforme streaming come Apple TV, Amazon Prime Video e Vudu.



La regia è di Andy Tennant che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Bekah Brunstetter.