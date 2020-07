Bryce Dallas Howard pubblica alcune foto dal set di Jurassic World: Dominion

News





18/07/2020 |

Tramite il suo account ufficiale Twitter Bryce Dallas Howard ha pubblicato alcune foto di backstage di Jurassic World: Dominion. E come possiamo vedere dalle foto, l'attrice è piena di lividi sulle braccia e sulle gambe, segni evidenti di alcune scene d'azione alle quali ha preso parte. La Howard ha anche scherzato sull'argomento scrivendo: "Alzate le mani se siete felici di fare di nuovo acrobazie".



Le riprese del terzo capitolo del franchise di Jurassic World sono attualmente in corso all'interno dei Pinewood Studios, nel Regno Unito. Soltanto la settimana scorsa si era ipotizzato uno stop delle riprese a causa di alcune persone che sarebbero risultate positive al Covid-19 ma il tutto è stato smentito dalla produzione e, come possiamo vedere dalle foto pubblicate dalla Howard, il lavoro prosegue.



All'interno del nuovo film vedremo tornare nei panni dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.