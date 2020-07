Hard Kill: online il primo trailer internazionale

News





18/07/2020 |

La Vertical Entertainment ha rilasciato il primo trailer internazionale del suo action-thriller Hard Kill. La pellicola è diretta da Matt Eskandari e vede protagonisti Bruce Willis e Jesse Metcalfe. Scritto da Joe Russo e Chris LaMont, da una storia di Nikolai From e Clayton Haugen, il film racconta la vicenda di Donovan Chalmers, CEO di un'azienda, che ingaggia un gruppo di mercenari con lo scopo di proteggere la sua ultima invenzione. Quando un gruppo di terroristi deciderà di entrare in azione per mettere le mani sul congegno, gli stessi decideranno di rapire la figlia del dirigente.



Natalie Eva Marie, Tyler Jon Olson e Swen Temmel sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.



Hard Kill uscirà a partire dal 28 agosto.