Si Muore Solo da Vivi: in rete una nuova clip di backstage

20/07/2020 |

Tramite la Fandango vi trasportiamo nel backstage di Si Muore Solo da Vivi, l'opera prima del regista Alberto Rizzi. Protagonisti del film sono Alessandro Roia ed Alessandra Mastronardi, inseriti in un cast che vede al suo interno anche Neri Marcorè e Francesco Pannofino. Inoltre c'è da segnalare la partecipazione straordinaria di Amanda Lear, Red Canzian ed Ugo Pagliai.



La pellicola è prodotta da Kplus Film ed è stata distribuita on demand da Fandango lo scorso 19 giugno. E' possibile vedere il film sulle seguenti piattaforme: Sky Primafila, TIMVISION, CHILI, #GooglePlay, Rakuten TV, Infinity, CG Entertainment, Huawei, Apple TV.



Sinossi di Si Muore Solo da Vivi:

A quarant’anni Orlando ha tutta l'aria del perdente: ex leader della band “Cuore aperto”, ha appeso il microfono al chiodo e vive alla giornata in una baracca sulle sponde del Po, pigro e solitario. Finché il terremoto del 2012 non lo costringe a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti di cui prendersi cura, la band di improbabili amici da rimettere in piedi, e soprattutto Chiara, un amore mai dimenticato che torna ad affacciarsi dal passato…