Godzilla vs Kong: in rete una nuova foto del film

20/07/2020 |

E' stata rilasciata una nuova immagine di Godzilla vs Kong che ci mostra lo scontro tra le due grandi bestie protagoniste di questo crossover. Il film appartiene all'universo creato dalla Warner Bros. Pictures ed è composto dalle seguenti pellicole: Kong: Skull Island, Godzilla e Godzilla: King of the Monsters. Al suo interno la pellicola, definita un prequel, porterà con sé nuove storie ma anche vecchi personaggi che faranno di nuovo capolino dopo averli visti nei capitoli sopra citati.



Adam Wingard è il regista della pellicola, quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters. Reciteranno all'interno del film Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.



Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura.



Godzilla vs Kong, la cui uscita era stata prevista per novembre, arriverà nelle sale a maggio 2021.



Sinossi di Godzilla vs Kong:

In un nuovo mondo dove uomini e mostri coesistono, Monarch deve condurre tutti sulla strada giusta, verso un futuro prosperoso, insieme ai Titani e tenendo l'umanità sotto controllo. Tuttavia fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani con l'obiettivo di far scoppiare una guerra, minacciato l'intera vita del pianeta. Nel frattempo, a Skull Island, una strana attività sismica attira l'attenzione di Godzilla e Kong.