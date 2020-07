Project Power: online il nuovo poster internazionale

News





20/07/2020 |

Manca meno di un mese all'arrivo su Netflix di Project Power, action sci-fi movie che vede protagonista Jamie Foxx. Diretto da Henry Joost e Ariel Schulman, il film ha un cast che comprende anche Joseph Gordon-Levitt, Rodrigo Santoro, Tait Fletcher e Dominique Fishback.



Scritto da Mattson Tomlin, il film ha un trailer denso di azione.



La locandina mette in primo piano Foxx accompagnato da Gordon-Levitt e dalla Fletcher.



Sinossi di Project Power:

Per le strade di New Orleans comincia a diffondersi la voce di una misteriosa nuova pillola che scatena superpoteri diversi a seconda di chi la prende. Il problema? Non sai cosa succederà finché non la prendi. Mentre alcuni sviluppano una pelle antiproiettile, il dono dell'invisibilità o una forza sovrumana, per altri la reazione è letale. Quando la pillola provoca un pericoloso aumento della criminalità in città, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) si allea con una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e un ex soldato motivato da una vendetta segreta (Jamie Foxx) per combattere il potere ad armi pari, prendendo la pillola nella speranza di riuscire a trovarne e a fermarne gli inventori.