The Card Counter: in rete il nuovo poster internazionale

20/07/2020 |

E' online un nuovo poster di The Card Counter, thriller drama diretto da Paul Schrader, il regista di Dark e Cane Mangia Cane. Protagonista di questo film è Oscar Isaac, attore che è stato inserito in un cast che comprende anche Tye Sheridan, Willem Dafoe e Tiffany Haddish.



Lo stesso Schrader ha curato la sceneggiatura.



La pellicola racconta di William Tell, giocatore d'azzardo ed ex militare che si propone di diventare il mentore di un giovane ragazzo in cerca di vendetta contro un uomo con il quale lo stesso Tell ha un conto in sospeso. Nel frattempo il duo, aiutato da un misterioso finanziatore, proverà a sbancare Las Vegas vincendo le World Series.



The Card Counter, le cui riprese devono ancora essere terminate, non ha ancora una data di uscita.