The Walking Dead: arrivano aggiornamenti circa il film

20/07/2020 |

Come sappiamo da tempo la serie The Walking Dead farà il salto, passando dalla televisione al grande schermo. Lo scorso luglio, durante il Comic-Con di San Diego, era stato rilasciato il primo teaser del film che sarà basato sul personaggio principale della serie: Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln.



Ma a che punto siamo con il progetto? Durante una tavola rotonda online, David Alpert, co-fondatore della Skybound Entertainment, ha fornito un aggiornamento interessante: "Stiamo arrivando in grande stile. Ci troviamo nella condizione di dover aspettare. Non possiamo procedere con le riprese in questo momento ed è la grande cosa che ci trattiene. Vorremmo tanto far ripartire la produzione, sperando che tutto possa andare avanti nel modo migliore. Abbiamo in mano qualcosa di veramente emozionante, unico, diverso. Dobbiamo solo attendere di essere tutti al sicuro per ricominciare".



Anche Robert Kirkman, creatore della serie, ha parlato circa l'evoluzione della pellicola: "C'è un sacco di lavoro dietro le quinte. Non voglio che si pensi che stiamo solo aspettando che questa pandemia finisca. La stessa pandemia sono convinto che aiuterà a realizzare film migliori. Noi abbiamo tutto il tempo per preparare questa cosa, assicurandoci che sia perfetta".