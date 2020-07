Summer Loving, prequel di Grease, ha trovato il suo regista

News

21/07/2020 |

La Paramount Pictures ha compiuto un altro passo in avanti nel percorso che porterà alla realizzazione di Summer Loving, il prequel del famosissimo film Grease. A dirigere la pellicola sarà Brett Haley, il regista di Nei miei sogni. Haley lavorerà su una sceneggiatura scritta da Leah McKendrick e John August, con la storia che racconterà dell'incontro durante l'estate di Danny e Sandy e si baserà sul brano Summer Nights.



Grease, uscito nelle sale nel 1971 diretto da Jim Jacobs e Warren Casey, ha visto protagonisti John Travolta ed Olivia Newton-John nei panni degli iconici personaggi Danny e Sandy.



Al momento non ci sono novità circa il cast del film. Non è stato annunciato, infatti, quali saranno gli attori che si caleranno nei ruoli dei due protagonisti.