The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It uscirà ufficialmente nel 2021

21/07/2020 |

E' cambiata nuovamente la data di uscita di The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, il terzo atto del franchise horror. Diverse settimane fa era stata avanzata l'ipotesi circa un possibile slittamento del film nel 2021 ed ora è ufficiale: il sequel debutterà il 4 giugno del prossimo anno. Il nuovo capitolo di The Conjuring inizialmente avrebbe dovuto fare capolino nelle sale a partire dal prossimo settembre.



The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It vedrà tornare Patrick Wilson e Vera Farmiga nei ruoli di Ed e Lorraine Warren. Il cast comprende anche Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. La regia è di Michael Chaves, il regista è al secondo film in carriera per il cinema dopo La Llorona - Le lacrime del male.



I primi due film di The Conjuring, usciti nel 2013 e nel 2016, si sono ben comportati al botteghino incassando 319 e 320 milioni di dollari. Entrambi furono diretti dal creatore di questo franchise: James Wan.