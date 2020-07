Leave the World Behind: Denzel Washington e Julia Roberts saranno i protagonisti del film

News





21/07/2020

Denzel Washington e Julia Roberts sono stati scritturati per recitare come protagonisti all'interno di Leave the World Behind, pellicola che sarà basata sul romanzo di Ruumaan Alam.



Netflix ha acquistato i diritti per la realizzazione della pellicola ed ha scelto Sam Esmail come regista. Lo stesso Esmail, che ha diretto in passato Comet, si occuperà di scrivere la sceneggiatura.



Leave the World Behind racconta la storia di due famiglie che non si conoscono ma che sono costrette ad affrontare insieme il week-end. Al centro della scena c'è una coppia con i suoi due figli che deciderà di affittare una casa a Long Island con lo scopo di trascorrere il fine settimana. Una volta al suo interno, però, riceveranno la visita dei proprietari, tornati nell'abitazione dopo che un black-out ha colpito la loro città.



La Robert e Washington hanno già lavorato insieme nel 1993 per il crime movie Il rapporto Pelican. I due attori saranno anche i produttori.