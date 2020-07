Tenet non uscirà più ad agosto: rinviato nuovamente l'arrivo nelle sale

A sorpresa è arrivata la notizia da parte della Warner Bros. Pictures che Tenet, il tanto atteso film di Christopher Nolan, non uscirà nelle sale nel mese di agosto. Tutte le sue date di uscita sono state annullate. Al momento la Warner Bros. Pictures non ha chiarito quelli che sono i piani per il film ma in molti si aspettano a breve un comunicato con la nuova data di uscita. E' la terza volta che accade un fatto simile dopo le date del 17 luglio prima e del 31 luglio poi, entrambe cancellate.



Toby Emmerich, chairman della Warner, in una nota ha spiegato che presto "verrà rivelata una nuova data di uscita" che ricadrà sempre nell'anno in corso per questa pellicola che era stata identificata come quella da cui ripartire per il rilancio del cinema dopo la chiusura a causa dell'emergenza Covid-19.



Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip produttore esecutivo, il film ha un cast composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.



Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm e a livello di trama si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale.



Sinossi di Tenet: