Non Odiare: online il trailer del film con Alessandro Gassman

21/07/2020 |

Arriverà a settembre nelle sale Non Odiare la pellicola diretta da Mauro Mancini con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco e Luka Zunic. Oggi, tramite la Notorious Pictures, siamo lieti di mostrarvi il trailer ufficiale dell'opera prodotta da Mario Mazzarotto. Il film è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures.

Sinossi di Non Odiare:

A Trieste, nel cuore della città, vive Simone Segre, un affermato chirurgo di origine ebraica: ha una vita tranquilla, apparentemente risolta. I duri contrasti con il padre, un reduce dei campi di concentramento morto da poco, lo hanno portato, da anni, ad allontanarsi da lui. Tornando dall’allenamento settimanale di canottaggio, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un incidente stradale: ma quando scoprirà sul petto di questo un tatuaggio nazista, lo abbandonerà al suo destino e nel momento in cui arrivano i soccorsi è ormai troppo tardi. I giorni seguenti, però, saranno sotto il segno del senso di colpa per la morte dell’uomo: situazione che lo spingerà a rintracciare la famiglia del neonazista. E verrà la notte in cui un parente busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare…