Guest House: rilasciato il Red Band Trailer

22/07/2020 |

La Lionsgate ha rilasciato il Red Band Trailer di Guest House, la commedia diretta da Sam Macaroni che debutterà nel suo formato Digital e on demand a partire dal 4 settembre.



Pauly Shore, Mike Castle, Aimee Teegarden, Billy Zane, Steve-O sono gli attori che compongono il cast principale di questo film che racconta di una giovane coppia appena sposata pronta a mettere piede all'interno della loro nuova abitazione. La loro gioia, però, si trasformerà presto in un incubo quando all'interno della dimora troveranno un amico del vecchio proprietario, disposto a tutto pur di non andare via. Tra la coppia e il ragazzo sarà guerra aperta per la conquista del territorio!



La sceneggiatura è stata curata da Sean Bishop e Troy Duffy.