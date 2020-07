Rogue: in rete il trailer internazionale del film con Megan Fox

News





22/07/2020 |

Grazie alla Lionsgate siamo lieti di mostrarvi il primo trailer internazionale di Rogue, il film con protagonista Megan Fox. Per l'attrice si tratta di un ruolo inedito, considerando che la vedremo sul fronte di guerra a capo di una squadra di soldati con una missione ben precisa: salvare alcuni ostaggi tenuti prigionieri in Africa. Durante la missione, però, un nuovo pericolo minaccia la loro incolumità, ovvero la presenza di una banda di ribelli.



L'action movie è diretto da M.J. Bassett che ha scritto anche la sceneggiatura assieme ad Isabel Bassett.



All'interno del cast troviamo Philip Winchester, Calli Taylor e Jessica Sutton.



La Lionsgate rilascerà il film dal 28 agosto in formato Digital e successivamente on demand.