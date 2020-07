Tanzanite: la Orange Studio svilupperà il film di Kantarama Gahigiri

News





22/07/2020 |

La Orange Studio svilupperà una pellicola dal titolo Tanzanite, thriller movie che sarà diretto da Kantarama Gahigiri.

La storia è ambientata nel 2045 a Nairobi, in Kenya, una città senza leggi dove le temperature sono diventate pericolosamente alte e dove il governo ha imposto il coprifuoco per domare le varie proteste. Un giorno una brillante ed esuberante ragazza di undici anni, all'interno di una miniera illegale, scopre una pietra preziosa di tanzanite che si ritiene detenga l'anima della regione e dia speranza e protezione al suo portatore. La scoperta della gemma innescherà però una guerra tra un leader del posto ed una milizia composta da sole donne.



La produzione è affidata alla Urucu Media e alla Close Up Films.

Gahigiri e Kivu Ruhorahoza hanno scritto la sceneggiatura.