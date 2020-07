Gael García Bernal reciterà nel nuovo film di M. Night Shyamalan

News





22/07/2020

Anche Gael García Bernal è entrato a far parte della nuova pellicola di M. Night Shyamalan, in lavorazione presso la Universal Pictures. L'attore si unisce cosi al cast che comprende già Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird e Ken Leung. Del film, al momento, non si conosce nulla. I dettagli, infatti, non sono stati rivelati e anche il titolo non è ancora presente.



Shyamalan ha anche curato la sceneggiatura e sarà uno dei produttori. Al momento non sono state rilasciate informazioni riguardanti la trama e non è da escludere che il film in questione sia collegato in qualche modo ad altre opere che il regista ha diretto in passato.



Shyamalan ha diretto nel 2019 Glass, film che ha completato la trilogia comprendente anche Split e Unbreakable. La pellicola ha ottenuto un discreto successo al botteghino arrivando ad incassare in tutto il mondo 246 milioni di dollari.



Garcia Bernal ha recitato recentemente in alcuni episodi delle serie Station Eleven, Hombre e Pan y Circo.