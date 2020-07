The Batman: Colin Farrell parla del film

News





22/07/2020 |

C'è tanta attesa per The Batman, la nuova versione cinematografica dedicata all'Uomo Pipistrello che sarà realizzata da Matt Reeves. Il regista si è circondato di un cast importante che vede come guida Robert Pattinson, pronto a vestire i panni dell'eroe, e ancora Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth.



La curiosità intorno al cinecomic non riguarda soltanto la storia ma anche l'evoluzione dei personaggi e la loro interpretazione. E allora i fari sono puntati non solo su Pattinson e il suo Batman ma anche sugli altri personaggi come Pinguino, il cui ruolo è stato affidato a Colin Farrell. Lo stesso attore ha parlato del film: "Sono entusiasta di farne parte. Parole come Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent fanno parte del mio lessico. Ho visto tutti i film su Batman e devo dire che questa sceneggiatura sulla quale lavoriamo è davvero originale. Nasce dalla mitologia del personaggio e modella la storia in un modo mai visto prima. Matt Reeves ha fatto un lavoro incredibile e unico".



The Batman uscirà nelle sale ad ottobre 2021.