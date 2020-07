Futha Mucka: Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson saranno protagonisti della serie animata

News





23/07/2020 |

Un nuovo interessante progetto vedrà protagonisti Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds. Il duo, che ha già recitato in Come ti Ammazzo il Bodyguard e nel suo imminente sequel, sarà al centro della nuova serie animata dal titolo Futha Mucka.



Il progetto sarà sviluppato da Quibi con i due attori che interpreteranno... loro stessi in versione animata. Nella serie il personaggio di Jackson sarà il badante di quello di Reynolds con un piccolo particolare... Reynolds ama Jackson.



Jim e Brian Kehoe, i creatori di Futha Mucka, saranno anche i produttori esecutivi. La serie sarà una co-produzione tra Anonymous Content e la Maximum Effort di Reynolds.



Reynolds e Jackson saranno i produttori esecutivi con Nina Soriano della Anonymous Content, George Dewey e Patrick Gooing della Maximum Effort e Chris Prynoski, Shannon Prynoksi e Ben Kalina della Titmouse.