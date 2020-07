The Unfamiliar: in rete il trailer ufficiale dell'horror movie

News





23/07/2020

Vi mostriamo il primo trailer ufficiale dell'horror movie a tinte britanniche dal titolo The Unfamiliar. La pellicola è diretta da Henk Pretorius e racconta la storia di una dottoressa dell'esercito inglese che torna a casa al termine della guerra. In mezzo ai suoi familiari, la donna inizierà a mostrare alcune problematiche mentali, molto vicine al paranormale, con il marito che legherà tutti questi fatti allo stress post-traumatico, ovviamente sbagliando...



Jemima West interpreterà la protagonista con Christopher Dane che sarà invece il marito. Rebecca Hanssen, Harry McMilan-Hunt e Rachel Lin completeranno il cast.



The Unfamiliar è presentato dalla Dark Matter Studios in collaborazione con la Trigger Films, la Onsight e The British Film Institute.

Il film uscirà il 21 agosto.