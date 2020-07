Olivia Newman dirigerà l'adattamento di La Ragazza della Palude

News





23/07/2020 |

A due anni di distanza dalla pellicola Il Primo Match, che ha segnato il suo debutto dietro la macchina da presa per una pellicola cinematografica, Olivia Newman è pronta per un nuovo progetto. La regista è stata ingaggiata per dirigere l'adattamento di La Ragazza della Palude, film che sarà tratto dal famoso best seller di Delia Owen.



La pellicola sarà sviluppata dalla Sony Pictures. Non ci sono ancora informazioni circa il cast.



La Newman ha diretto nel corso della sua carriera anche alcuni episodi delle serie tv Chicago Fire e Chicago P.D.



Sinossi del romanzo:

A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude. Dall'età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo.