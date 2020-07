Edgar Wright dirigerà il film Stage 13

News





23/07/2020 |

Edgar Wright, che sta lavorando a Last Night in Soho, la cui uscita è prevista per il 2021, è pronto per sviluppare un nuovo progetto dal titolo Stage 13 con la Amblin Partners. Wright dirigerà l'opera da una sceneggiatura di Simon Rich.



Della trama della pellicola sappiamo che al centro della scena ci sarà il fantasma di un'attrice del cinema muto che aleggia all'interno dello stage 13, studio cinematografico dove vengono realizzate diverse opere. Ad incontrare lo spettro sarà un regista che entrerà in contatto con lo stesso stabilendo una connessione molto particolare. I due proveranno a lasciare il loro segno nel mondo. L'opera sarà basata su una short story di Simon Rich.



Rich e Wright saranno i produttori insieme a Nira Park.



Stage 13 si affianca così a The Chain, altro progetto che Wright realizzerà per la Universal Pictures. Il film sarà l'adattamento del romanzo di Adrian McKinty.