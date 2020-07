Tetris: Taron Egerton reciterà nella pellicola dedicata al popolare videogame

News





23/07/2020 |

Taron Egerton è pronto per un nuovo progetto cinematografico e vestirà i panni di Henk Rogers, imprenditore olandese e uno dei fondatori della Tetris Company, la società che ha dato il via libera alla nascita di quello che è diventato uno dei videogiochi più popolari di sempre.



La pellicola sarà diretta da Jon S. Baird e verrà prodotta da Matthew Vaughn e Leonard Blavatnik. Le riprese della pellicola, salvo ostacoli, dovrebbero partire a settembre rispettando ovviamente tutte le norme di sicurezza previste dal protocollo. Attualmente il cast è in via di definizione, quindi l'unico nome annunciato è stato quello di Egerton.



La star di Kingsman ultimamente si è calato nella parte di Elton John nella pellicola Rocketman diretta da Dexter Fletcher. Presto l'attore inizierà anche le riprese di La Piccola Bottega degli Orrori.