Star Wars: Taika Waititi conferma la nascita di un nuovo film

23/07/2020 |

Lo scorso maggio la Disney aveva annunciato la nascita di un nuovo progetto cinematografico legato all'universo di Guerre Stellari. Una nuova pellicola di cui non si conoscono ancora i dettagli ma che sarà diretta, questo è stato già svelato, da Taika Waititi, il regista che ha lavorato a Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder attualmente in pre-produzione.



Ma a che punto siamo con lo sviluppo di questo progetto? A rivelarlo, durante un'intervista rilasciata alla BBC, è stato proprio lo stesso Waititi: "Lo stiamo scrivendo" - ha raccontato, parlando della sceneggiatura.



Altri dettagli dal regista, che lo scorso anno ha diretto anche un episodio della serie tv The Mandalorian, non sono stati rilasciati. Waititi, intanto, non sarà l'unico a mettere le mani sulla sceneggiatura. Allo script infatti sta lavorando anche Krysty Wilson-Cairns.