O2: Alexandre Aja dirigerà il film Netflix. Annunciato il cast principale

23/07/2020 |

Netflix ha annunciato che svilupperà il thriller movie O2, pellicola che sarà diretta da Alexandre Aja. Il progetto è già partito, con la produzione iniziata da pochi giorni. E parlando del film arrivano novità importanti circa il cast. A guidarlo sarà infatti Melanie Laurent, attrice che abbiamo visto recentemente in 6 Underground e in Operation Finale.



Con l'attrice parigina reciteranno nel film anche Mathieu Amalric e Malik Zidi.



La storia racconta di una giovane donna che si sveglia all'interno di un'unità criogenica utilizzata a scopi medici. La stessa non ricorda come ci è finita e dovrà combattere in tutti i modi per uscirne prima che le finisca l'ossigeno.



Lo script è stato realizzato da Christie LeBlanc.