La Universal Pictures potrebbe sviluppare il film ambientato sullo spazio di Tom Cruise e Doug Liman

24/07/2020 |

La Universal Pictures è entrata in trattative per accaparrarsi della nuova pellicola che Tom Cruise e Doug Liman realizzeranno nei prossimi mesi. Si tratta di un progetto innovativo, ancora senza un titolo ufficiale, che porterà la crew a girare diverse scene nello spazio.



Lo scorso maggio era stata annunciata la nascita di questo particolare progetto cinematografico che vedrà la collaborazione anche di Elon Musk e della Nasa, che ospiterà la produzione sulla Stazione Spaziale Internazionale.



La pellicola - stando alle prime informazioni - avrà un costo notevole visto che le prime stime raccontano di almeno 200 milioni di dollari di spesa.



Per Doug Liman e Tom Cruise si tratta della terza collaborazione: i due hanno già lavorato per Barry Seal - Una Storia Americana ed Edge of Tomorrow - Senza Domani. Inoltre presto entrerà in lavorazione il sequel di Edge of Tonmorrow dal titolo Live Die Repeat and Repeat.