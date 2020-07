Spider-Man: Far Frome Home: posticipata l'uscita del sequel

News





24/07/2020 |

Arrivano novità sulla data di uscita del sequel di Spider-Man: Far Frome Home. Inizialmente fissata al 5 novembre 2021, l'uscita del cinecomic è stata rinviata al 17 dicembre sempre dello stesso anno.



Non è la prima volta che il terzo capitolo del franchise Spider-Man, quello con Tom Holland protagonista, viene rinviato. Inizialmente l'uscita del film era stata fissata per il 17 luglio 2021, per poi essere spostata appunto al 5 novembre.



Il nuovo sequel del franchise Spider-Man sarà diretto ancora una volta da Jon Watts e vedrà Holland tornare nella parte del protagonista.