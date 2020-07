A Quiet Place Part II: svelata la nuova data di uscita del film

News





24/07/2020

Sono state rilasciate informazioni importanti circa il debutto nelle sale di A Quiet Place Part II, pellicola che più e più volte è stata rinviata a causa dell'emergenza Covid-19. Questa volta, però, salvo altri cambiamenti, sembra essere stata definita la data di uscita del film che farà capolino nelle sale ufficialmente a partire dal 23 aprile 2021. La data in questione va di fatto a cancellare quella di settembre 2020 scelta ultimamente dalla Paramount Pictures.



Il sequel di A Quiet Place: Un Posto Tranquillo è diretto ancora una volta da John Krasinski, con il regista che ha curato anche la sceneggiatura. All'interno della pellicola ritroveremo ancora una volta i protagonisti Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds affiancati dalle new entry Cillian Murphy e Djimon Hounsou.



La prima pellicola è stata un vero e proprio successo ed è arrivata ad incassare in tutto il mondo 341 milioni di dollari.



Sinossi di A Quiet Place II:

Seguendo i terribili e mortali eventi avvenuti nella loro casa, la famiglia Abbott deve adesso affrontare il terrore all'esterno, cercando di combattere per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono subito conto che le creature che cacciano tramite l'ausilio del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.