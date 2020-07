Mulan: il film è stato posticipato a data da destinarsi

News





La Disney ha deciso di cancellare l'uscita di Mulan, fissata dallo studio per il prossimo agosto. La questione relativa all'emergenza sanitaria Covid-19 tiene ancora banco e così la Disney ha scelto di non prendere alcuna decisione su quando il film potrà debuttare o meno nei cinema. Un portavoce della compagnia, tramite un comunicato, ha spiegato le motivazioni che ci sono dietro tutto ciò: "Negli ultimi mesi una cosa è stata chiara: considerando la pandemia ancora in corso non possiamo scolpire nella pietra le date di uscita dei film. Questo significa, ad oggi, sospendere, per quanto ci riguarda, i piani che avevamo per il rilascio nei cinema di Mulan. L'obiettivo è di portare questo film in tutto il mondo nel modo più efficace possibile".



La pellicola è diretta da Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia) che ha lavorato con la protagonista Liu Yifei, scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan. All'interno del cast troviamo anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan.



Rick Jaffa e Lauren Hynek hanno scritto la sceneggiatura.



Sinossi di Mulan:

Mulan narra l’epica avventura di una intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall’attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.