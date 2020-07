George Clooney potrebbe dirigere The Tender Bar: A Memoir

News





25/07/2020 |

George Clooney è entrato in trattative con Amazon Studios per dirigere e produrre l'adattamento cinematografico del romanzo The Tender Bar: A Memoir scritto da J.R. Moehringer.



Clooney e Grant Heslov, attraverso la loro compagnia Smokehouse Pictures, saranno i produttori insieme a Ted Hope.



William Monahan, che ha vinto il Premio Oscar nel 2007 della Migliore Sceneggiatura Non Originale per The Departed - Il Bene e il Male, si occuperà di realizzare lo script del film.



Per Clooney si tratta dell'ottavo film da regista. Recentemente ha diretto The Midnight Sky, attualmente in post-produzione, mentre nel 2017 ha portato nelle sale Suburbicon.



Sinossi del romanzo The Tender Bar: A Memoir, conosciuto in Italia con il nome Il Bar delle Grandi Speranze:

Figlio unico di madre single, J.R. cresce ascoltando alla radio la voce del padre, un dj di New York che ha preso il volo prima che lui dicesse la sua prima parola. Poi anche quella voce scompare. Sarà il bar di quartiere, con l'umanità varia che lo popola, a crescerlo e farne un uomo. Appassionata e malinconicamente divertente, una grande storia di formazione e riscatto, di turbolento amore tra una madre e il suo unico figlio, ma anche l'avvincente racconto della lotta di un ragazzo per diventare uomo e un indimenticabile ritratto di come gli uomini rimangano, nel fondo del loro cuore, dei ragazzi perduti.