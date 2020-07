Alexander Ludwig reciterà nel film Night Teeth

News





25/07/2020 |

Alexander Ludwig, attore che abbiamo visto nella serie tv Vikings e nel film della Sony Pictures Bad Boys for Life, è entrato ufficialmente a far parte del cast di Night Teeth. La pellicola sarà una produzione Netflix e sarà diretta da Adam Randall. All'interno di questo thriller movie reciteranno anche Bryan Batt e Marlene Forte che si uniranno dunque ai già presenti Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Alfie Allen e Raúl Castillo.



Brent Dillon ha scritto la sceneggiatura con la storia che racconta di un giovane autista che viene ingaggiato da due donne misteriose per un giro notturno di Los Angeles. Quando le due passeggere riveleranno la loro vera identità, svelando anche un pericoloso mondo sotterraneo, il giovane ragazzo dovrà lottare con tutte le sue forze per restare in vita.



Vincent Gatewood della Unique Features e Ben Pugh e Charlie Morrison saranno i produttori mentre Bob Shaye ed Erica Steinberg saranno i produttori esecutivi.