Francis Lawrence parla del prequel di Hunger Games

25/07/2020 |

La trilogia di Hunger Games (anche se l'ultimo capitolo è stato diviso in due film) è stato un autentico successo. Tutte le opere hanno sempre superato i 500 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo, sottolineando il grande impatto avuto tra il pubblico amante dei romanzi di Suzanne Collins. Ma l'universo cinematografico dedicato alla storia degli Hunger Games non è stato ancora definito, anzi presto si allargherà ancora di più con il prequel The Ballad of Songbirds and Snakes. E chi si occuperà della regia? Lo scorso aprile era stato annunciato Francis Lawrence, vecchia conoscenza del franchise avendo diretto La Ragazza di Fuoco e Il Canto della Rivolta.



E a distanza di tre mesi dall'annuncio di Lawrence come regista, è arrivato il commento del diretto interessato: "Adoro questa saga - ha raccontato a Discussing Film - ho avuto modo di lavorare a tre dei quattro film, collaborando con persone fantastiche. Adoro la Collins e il mondo che ha creato, apprezzando i temi che ritroviamo nei testi. E' questo il motivo che ci ha spinto a scegliere un cast con grandi talenti ed è questo il motivo del successo ottenuto dai film".

Sul prequel: "Speravo di tornare a lavorare per Hunger Games ma volevo che accadesse grazie alla Collins e non per volontà di uno studio. Quando ha scritto il nuovo libro mi ha chiamato per darmi qualche dettaglio, sono stato felicissimo. L'ho letto in due giorni e lo adoro. La sceneggiatura della pellicola sta procedendo a vele spiegate".

Il nuovo libro si concentra principalmente su un giovanissimo Coriolanus Snow, colui che nella trilogia abbiamo imparato a conoscere come Presidente Snow.